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Происшествия

Трое детей-пассажиров пострадали под Шарангой при опрокидывании автомобиля в кювет

09 июля 2020 10:36  [91] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Трое детей-пассажиров пострадали в Шарангском районе при опрокидывании автомобиля в кювет. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения регионального УГИБДД ГУ МВД России.

ДТП произошло днем 8 июля около д.Астанчурга, когда 41-летняя женщина водитель за рулем ВАЗа не справилась с управлением и совершила опрокидывание в кювет.

В результате пострадали пассажиры: 25-летняя девушка (сломала руку) и три девочки (8, 12 и 15 лет). Госпитализация никому не потребовалась.

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