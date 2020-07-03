Трое детей-пассажиров пострадали под Шарангой при опрокидывании автомобиля в кювет Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Трое детей-пассажиров пострадали в Шарангском районе при опрокидывании автомобиля в кювет. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения регионального УГИБДД ГУ МВД России.

ДТП произошло днем 8 июля около д.Астанчурга, когда 41-летняя женщина водитель за рулем ВАЗа не справилась с управлением и совершила опрокидывание в кювет.

В результате пострадали пассажиры: 25-летняя девушка (сломала руку) и три девочки (8, 12 и 15 лет). Госпитализация никому не потребовалась.