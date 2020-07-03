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Экономика

"Результаты Нижегородской области в инвестиционном рейтинге – это настоящий прорыв!" - Светлана Чупшева

09 июля 2020 17:29  [60] Экономика

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева прокомментировала вхождение Нижегородской области в топ-20 инвестиционного рейтинга регионов.

"Результаты Нижегородской области можно назвать настоящим прорывом. Беспрецедентные усилия региональной управленческой команды оправдались в полной мере и нашли свое отражение в инвестиционном рейтинге регионов. Рост произошел по большинству показателей, но особенно он заметен в улучшении работы институтов для бизнеса", - сказала она.

Нижегородская область поднялась сразу на 39 позиций в национальном рейтинге состояния инвестклимата.

Напомним, что для создания комфортных условий работы инвесторов по поручению Глеба Никитина в регионе созданы Корпорация развития, ОЭЗ в Дзержинске, две ТОСЭР - в Володарске и Решетихе, сформирован институт инвестиционных уполномоченных.

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