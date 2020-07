Региональные стипендии вырастут в Нижегородской области Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление о повышении региональных стипендий для школьников, студентов и аспирантов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

"Региональные именные стипендии повышались около 10 лет назад. Решение об увеличении их размера в этом году было принято еще в феврале. Несмотря на непростую ситуацию в экономике, нужно продолжать эту работу", - отметил Глеб Никитин.

Постановление предусматривает увеличение размеров ежемесячных именных стипендий правительства Нижегородской области с 1 сентября 2020 года: для обучающихся в общеобразовательных организациях - c 300 до 2 тысяч рублей; для студентов - c 1 тысячи до 5 тысяч рублей; для аспирантов - c 3 тысяч до 10 тысяч рублей.



Также предусмотрено увеличение размеров именной стипендии правительства Нижегородской области победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. Она выплачивается нижегородцам, представлявшим наш регион и завоевавшим звания победителей или призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады. Стипендия возрастет для победителей с 60 тысяч до 80 тысяч рублей (за каждое звание победителя), для призеров - с 30 тысяч до 50 тысяч рублей (за каждое звание призера).

"Стипендии – лишь часть системы поддержки талантливой молодежи. Например, в рамках национальных проектов "Образование" и "Наука" в регионе продолжает создаваться образовательная инфраструктура нового типа. У нас в регионе нет полезных ископаемых, и развитие интеллектуального потенциала – основа успеха", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, по итогам встречи Глеба Никитина со студенческой молодежью в январе 2020 года было принято решение о совершенствовании системы поддержки талантливой молодежи.