"Квантовая долина" может появиться в Нижегородской области Общество

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Презентация проекта создания в Нижегородской области ИНТЦ "Квантовая долина" состоится 13 июля в рамках рабочего визита в Нижний Новгород директора департамента инноваций и перспективных исследований Министерства науки и высшего образования РФ Вадима Медведева. Об этом сообщили в пресс-службе Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.

Медведев посетит Центр инновационного развития Университета Лобачевского, где ознакомится с рядом уникальных разработок, в числе которых экзоскелет, "Кибертренер", подводное автономное судно, биочипы для диагностики онкозаболеваний, транспортная среда для COVID-19, проекты в области сельского хозяйства, телемедицины.

Состоится презентация проекта ИНТЦ "Квантовая долина" и будут проведены переговоры с его потенциальными резидентами – АО "УК "Оргхим", АО "НПП "Полёт", компанией "Intel", ИПФ РАН, iCluster и "Технопарк Анкудиновка".

Результатом визита может стать создание на базе Университета Лобачевского уникального центра инноваций, что позволит объединить научный и производственный потенциал Нижегородской области.

Напомним, экзоскелет начали использовать в прошлом году для реабилитации нижегородских пациентов.

Кроме того, новое подразделение российского ядерного центра отроется в университете.