Подробности массовой аварии в районе Орловских двориков: пострадали три человека Происшествия

Сотрудники ГИБДД установили обстоятельства массовой аварии в районе Орловских двориков. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, четыре автомобиля столкнулись накануне, 12 июля, в 22:50 на 401 км автодороги Москва-Уфа.

Водитель Audi, при перестроении, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с Mercedes, который двигался в попутном направлении. От удара Mercedes выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota. Затем автомобиль Audi, по инерции, продолжил движение и столкнулся с большегрузом, движущимся в попутном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель и пассажир Mercedes, а также водитель Toyota. Все доставлены в медицинское учреждение. Погибших нет.

В настоящее время полицейские проводят административное расследование.