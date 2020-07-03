Последние новости рубрики Происшествия
13 июля 2020 12:42  [90] "Любовь" ценой в 3,6 млн рублей: нижегородка стала жертвой мошенника
13 июля 2020 12:28  [86] Подробности массовой аварии в районе Орловских двориков: пострадали три человека
13 июля 2020 12:17  [121] Грозовые дожди с градом надвигаются на Нижний Новгород
13 июля 2020 11:22  [123] Приволжское СУ на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту падения самолета в Большеболдинском районе
13 июля 2020 10:13  [189] Пострадавший при крушении самолета будет госпитализирован в Нижегородский ожоговый центр
13 июля 2020 09:35  [142] Убивший пенсионерку на Бору получил 19 лет колонии
13 июля 2020 09:14  [358] Массовая авария произошла в районе Орловских двориков (ВИДЕО)
13 июля 2020 09:13  [267] Транспортная прокуратура раскрыла подробности крушения самолета в Нижегородской области
13 июля 2020 06:01  [458] Один человек погиб при падении Ан-2 в Большеболдинском районе
11 июля 2020 22:05  [2132] Жители разрушенного от взрыва газа дома на ул.Краснодонцев расселены в гостиницы
Происшествия

Подробности массовой аварии в районе Орловских двориков: пострадали три человека

13 июля 2020 12:28  [86] Происшествия

Сотрудники ГИБДД установили обстоятельства массовой аварии в районе Орловских двориков. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, четыре автомобиля столкнулись накануне, 12 июля, в 22:50 на 401 км автодороги Москва-Уфа.

Водитель Audi, при перестроении, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с Mercedes, который двигался в попутном направлении. От удара Mercedes выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota. Затем автомобиль Audi, по инерции, продолжил движение и столкнулся с большегрузом, движущимся в попутном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель и пассажир Mercedes, а также водитель Toyota. Все доставлены в медицинское учреждение. Погибших нет.

В настоящее время полицейские проводят административное расследование.

 

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph