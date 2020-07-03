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Общество

Налоговая служба Нижегородской области напоминает о необходимости уплаты НДФЛ до 15 июля

13 июля 2020 13:34  [297] Общество

Управление Федеральной налоговой службы России по Нижегородской области напоминает о необходимости уплаты НДФЛ до 15 июля. Не позднее этой даты оплатить налог должны получившие доход в 2019 году и задекларировавшие его в рамках декларационной кампании 2020.

В региональном УФНС отметили, что, несмотря на перенос срока представления налоговой декларации по форме 3-НДФЛ до 30 июля в связи с напряженной эпидемиологической обстановкой, срок уплаты налога остался прежним.

Все категории налогоплательщиков, обязанных отчитаться о полученных доходах, указаны в ст.228 Налогового кодекса РФ.

Сформировать платежный документ и уплатить налог можно самостоятельно с помощью электронного сервиса ФНС России "Уплата налогов и пошлин". Произвести уплату налога в режиме онлайн можно также через "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц".

Неуплата налога в установленный законодательством срок предусматривает ответственность в виде пени, которые начисляются за каждый день просрочки.

Добавим, что срок подачи декларации не распространяется для налогоплательщиков, желающих получить налоговые вычеты. Они могут представить декларацию в любое удобное время в течение года.

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