Суд дисквалифицировал бывшего директора Дзержинского завода им.Свердлова Бизнес

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Суд дисквалифицировал бывшего директора ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова". Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Бывшим директором завода являлся Вадим Рыбин, который 29 мая 2020 года покинул эту должность в связи с истечением срока договора. До этого он возглавил совет директоров АО "Техмашсервис" (сбытовая "дочка" для предприятий госкорпорации "Ростех").

Суд установил, что Вадим Рыбин должен был организовать подготовку и аттестацию сотрудников завода в области промышленной безопасности, однако в установленные сроки аттестация не состоялась. Таким образом, руководитель завода нарушил КоАП РФ в части государственного надзора в области промышленной безопасности (ч.11 ст.19.5 КоАП РФ).

Завод им.Я.М. Свердлова - базовое предприятие боеприпасной отрасли страны. В течение многих лет оно является полигоном для отработки инновационных технологий, новых изделий, уникального оборудования, автоматизированных систем управления и их освоения в производстве.



"Мировой судья пришел к выводу о том, что Р. (Рыбин – прим. редакции) должен быть привлечен к административной ответственности как должностное лицо, так как правонарушение совершено им в период замещения должности генерального директора и связано с ненадлежащим исполнением служебных обязанностей. Р. назначено административное наказание в виде дисквалификации сроком на один год", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что 31 августа 2018 года в здании цеха утилизации мин на заводе в Дзержинске произошел взрыв, площадь повреждений составила около 100 кв. метров. Это случилось, предположительно, в результате технологической операции. На пожаре погибли шесть сотрудников завода, еще шесть получили ранения и ожоги.

Напомним также, что завод им. Свердлова планировалось включить в состав индустриального парка, который хотят создать в Дзержинске. Туда же войдет ГосНИИ "Кристалл". Предполагалось, что завод им. Свердлова займется своим основным производством, а "Кристалл" - курировать научную часть работы.