Более 60 тонн рыбы задержано в Нижнем Новгороде Общество

Фото: управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл

Сотрудники отдела ветеринарного надзора управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл задержали партию рыбы общим весом 62 тонны, поступившей с Дальнего Востока по железной дороге в Нижний Новгород.

При досмотре данной партии установлено, что температурный режим перевозки не соответствует действующим требованиям и составляет всего -7° (при норме не ниже -18°).

Вся партия рыбы поставлена на ответственное хранение и от нее отобраны пробы для исследования на критерии безопасности.

По результатам лабораторных исследований будет принято решение о дальнейшем использовании всей партии.

Кроме того, четыре партии фруктов, зараженных карантинными объектами, выявлено при ввозе в Нижегородскую область. Речь идет о нектаринах, персиках, абрикосах, сливе и яблоках. Продукция была импортирована из Узбекистана, Сербии, Азербайджана и Турции. Также карантинные объекты были выявлены в партии свежего чеснока (18 т) из Китая.

В остальной продукции карантинных объектов не обнаружено.