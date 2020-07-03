Современную беговую дорожку создали в кстовской д.Прокошево при поддержке компании "ЛУКОЙЛ" Общество

Фото: Центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

Современную беговую дорожку создали в кстовской деревне Прокошево при поддержке компании "ЛУКОЙЛ". Об этом сообщает центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".

В настоящее время в деревне проживает более 1600 человек (почти 400 из них – дети), поэтому спортивный объект был необходим. Сейчас, в период летних каникул, он особенно популярен.

В 2020 году, чтобы решить проблему с модернизацией беговой дорожки, Прокошевское сельское поселение приняло участие в реализации программы "Комплексное развитие сельских территорий". Программа подразумевает, что финансирование работ проводится из нескольких источников – местного, областного и федерального бюджетов, а также с привлечением средств населения и спонсоров. Общая стоимость проекта составила около 1,9 млн рублей, и основное бремя финансирования несет на себе именно федеральный бюджет, однако финансовая поддержка населения и спонсоров - обязательное условие для участия в данном проекте.

По словам главы администрации Прокошевского сельсовета Снежаны Галыниной, собрать даже небольшие средства в период самоизоляции, связанной со сложной эпидемиологической ситуацией, не представлялось возможным. Именно поэтому сельская администрация обратилась за поддержкой к руководству ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".

"Наши жители активно занимаются спортом, участвуют в районных соревнованиях, поэтому всем нам очень хотелось создать условия для развития спортивного движения на территории сельского поселения. В прошлом году благодаря компании "ЛУКОЙЛ" у нас были установлены уличные тренажеры, которые полюбились всем – и детям, и взрослым. В связи пандемией COVID-19 этой весной мы не могли соблюсти условия программы и собирать финансовую помощь от населения, но благодаря спонсорской поддержке компании "ЛУКОЙЛ" нам удалось реализовать проект", - рассказала", - рассказывает Снежана Галынина.

При соблюдении всех условий возведение дорожки было профинансировано, и с конца июня она уже доступна для всех поклонников активного образа жизни. Современное покрытие делает ее удобной для бега, а наличие такого объекта на территории сельского поселения - большой вклад в развитие спортивного движения.

"Компания "ЛУКОЙЛ" поддерживает спорт разных направлений и уровней, ведь самое главное - это стремление к здоровому образу жизни и воспитанию характера. Наша цель - создание современных условий для активной физической деятельности, оздоровления и укрепления здоровья, что, несомненно, будет способствовать популяризации спортивного образа жизни" - отметил заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Антон Гребень.