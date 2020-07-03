Глеб Никитин поздравил Павловский духовой оркестр с победой во всероссийском конкурсе Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

Духовой оркестр Павловского дворца культуры (г. Павлово) под руководством Виктора Власова стал лауреатом всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов. Конкурс проходил в рамках национального проекта "Культура". Организаторами выступили Министерство культуры РФ и Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

С победой коллектив поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Поздравляю музыкантов павловского духового оркестра со столь высокой оценкой их работы! Региональный коллектив стал одним из 20 лауреатов Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов. Конкуренция на конкурсе была очень серьезной. Мы видим, как национальный проект "Культура" объединяет творческое пространство страны и дает новые возможности развития", - сказал глава региона.

"Победа в конкурсе – важный этап в развитии коллектива. Победа предполагает получение крупного гранта, который позволит приобрести новые музыкальные инструменты и поставить концертные номера", – отметил губернатор Нижегородской.

Заслуженный коллектив народного творчества РФ исполнил в конкурсной программе произведение "Ночь на Лысой горе" Модеста Мусоргского, "Польку" из балета "Золотой век" Дмитрия Шостаковича и "Сто часов счастья" Константина Орбеляна на стихи Вероники Тушновой.

Отметим, что в фестивале принимали участие 255 коллективов из 85 регионов России: любительские театры, танцевальные и цирковые коллективы, академические хоры, духовые оркестры и вокально-хоровые ансамбли. В этом году конкурс проходил в онлайн-формате: выступления участников транслировались на YouTube-канале. Записи концертов проводились до введения режима самоизоляции в российских регионах.



СПРАВКА:

Павловский духовой оркестр был создан в 1990 году по инициативе Виктора Власова. В коллективе оркестра - музыканты разных возрастов: учащиеся и преподаватели музыкальной школы, студенты музыкального колледжа и его выпускники. Участники коллектива являются лауреатами всероссийских и межрегиональных конкурсов, проходят службу в военных оркестрах Российской Армии. В 2018 году оркестру было присвоено звание Заслуженного коллектива народного творчества РФ. В конце 2019 года произошло значимое событие не только для участников оркестра, но и для жителей Павлова – распоряжением администрацией города и района был создан профессиональный муниципальный оркестр. Муниципальный профессиональный оркестр в Павлове выведет культуру района на новый уровень: благодаря этому город обретет статус одного из музыкальных центров Нижегородской области и привлечет знатоков музыкального искусства со всей страны.