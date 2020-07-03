Нижегородские спасатели развернули в небе флаги в честь 30-летия МЧС России Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Спасатели Приволжского регионального поисково-спасательного отряда совершили парашютный прыжок с высоты 1500 метров в Богородском районе и развернули в небе пятиметровый флаг 30 лет МЧС России. Прыжок приурочен к 30-летнему юбилею чрезвычайного ведомства.

На высоте птичьего полета спасатели развернули российский триколор и флаг с символикой 75 лет Победы размером 5 метров.

Также, в рамках тренировки спасатели совершили десантирование в воду.