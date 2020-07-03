Нижегородские спасатели развернули в небе флаги в честь 30-летия МЧС России

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Спасатели Приволжского регионального поисково-спасательного отряда совершили парашютный прыжок с высоты 1500 метров в Богородском районе и развернули в небе пятиметровый флаг 30 лет МЧС России. Прыжок приурочен к 30-летнему юбилею чрезвычайного ведомства.
На высоте птичьего полета спасатели развернули российский триколор и флаг с символикой 75 лет Победы размером 5 метров.
Также, в рамках тренировки спасатели совершили десантирование в воду.
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