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Общество

Нижегородские спасатели развернули в небе флаги в честь 30-летия МЧС России

16 июля 2020 11:46  [172] Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Спасатели Приволжского регионального поисково-спасательного отряда совершили парашютный прыжок с высоты 1500 метров в Богородском районе и развернули в небе пятиметровый флаг 30 лет МЧС России. Прыжок приурочен к 30-летнему юбилею чрезвычайного ведомства.

На высоте птичьего полета спасатели развернули российский триколор и флаг с символикой 75 лет Победы размером 5 метров.

Также, в рамках тренировки спасатели совершили десантирование в воду.

 

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