Нижний сегодня: главные события дня Общество

Выехавший на "встречку" на пр.Гагарина водитель Hyundai попал в смертельное ДТП

Как пояснили в Госавтоинспекции, 32-летний водитель автомобиля Hyundai по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где врезался в стоящий на обочине Volkswagen.

Обновилась информация о заразившихся коронавирусом нижегородцах

Сегодня – 16 июля, в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 20 984 человек, причем 221 случай заболевания зарегистрирован за прошедшие сутки.

Заболеваемость COVID-19 в Нижнем Новгороде остается самой высокой в регионе

По данным на 16 июля, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 20 984 человека, из них 10 124 человека или почти половина проживают в Нижнем Новгороде. За прошедшие сутки в городе подтвердилось 104 случая заболевания COVID-19.

Большинство районов Нижнего Новгорода перешагнули тысячный порог по COVID-19

Вчера в Нижнем Новгороде было пять районов, где число зараженных коронавирусной инфекцией превышало тысячу. Сегодня к этому списку добавился Московский район, в котором за прошедшие сутки COVID–19 подтвердился у 15 человек, увеличив количество заболевших до 1 010.

Установка барьерного ограждения на трассе М-7 "Волга" в Кстовском районе приостановлена

С 14 июля планировалось закрыть разворот через разрыв в барьерном ограждении в районе поста ДПС. Сейчас установка барьерного ограждения приостановлена по многочисленным обращениям автовладельцев. Дальнейшая судьба разворота будет прорабатываться дополнительно.

Вернувшимся из-за рубежа нижегородцам теперь можно не уходить на самоизоляцию

Теперь вернувшимся из-за рубежа жителям региона не нужно уходить на обязательную двухнедельную самоизоляцию, которая раньше была необходима из-за коронавируса. Изменения вступают в силу 15 июля.

Еще меньше ограничений: в Нижегородской области зрители могут посещать фестивали и чемпионаты

Теперь в Нижегородской области зрители могут посещать отдельные спортивные и культурные события, тогда как раньше это было запрещено из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Арестован подозреваемый по делу о найденной в нижегородском водоеме девушке

11 июля этого года 34-летний подозреваемый встретился со знакомой девушкой на Малышевских гривах в Автозаводском районе. В ходе ссоры он задушил ее, а тело утопил в водоеме. Теперь мужчина заключен под стражу.

Новые автобусы на газомоторном топливе поступят в Нижний Новгород осенью

Правительство России приняло решение о софинансировании из федерального бюджета приобретения 51 газомоторного автобуса большого класса для МП "Нижегородпассажиравтотранс".

Погодные аномалии: тринадцать нижегородцев получили тепловой удар

Тринадцать жителей Нижегородской области обратились за медицинской помощью с симптомами теплового удара с начала сезона. Среди пострадавших - один несовершеннолетний и нижегородец 55-летнего возраста.

Гостиницу "Октябрьскую" на Верхневолжской набережной продают за 500 млн рублей

Предполагается, что ее можно использовать под общежитие, бизнес-центр, медицинское учреждение и др.