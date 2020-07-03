Трипс обнаружен в партии привезенных из Москвы в Нижний Новгород цветов

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Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл выявило заражение трипсом привезенных из Москвы хризантем. Об этом в региональном управлении сообщили 17 июля 2020 года.
В частности, были выявлены две партии горшечных растений "Хризантема Маунт Карамель D14Н25" в количестве 8 штук (происхождение: Нидерланды), зараженные западным (калифорнийским) цветочным трипсом.
Согласно выданному предписанию юридическое лицо обязано было обеззаразить или уничтожить подкарантинную продукцию, что было и сделано.
В установленный предписанием срок юридическое лицо приняло решение об уничтожении партии зараженных растений.
Отметим, что это не первый случай доставки из Москвы зараженных трипсом хризантем.
СПРАВКА:
Трипсы – это мелкие насекомые-вредители, которые вызывают разрушение растительных тканей. Поврежденные листья и цветки покрываются серебристыми штрихами, некротическими пятнами и постепенно увядают. Питание в цветочных почках вызывает деформацию цветков, экскременты загрязняют лепестки.
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