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Общество

"Т Плюс" инвестирует более 230 млн рублей в подготовку Кстовских тепловых сетей к отопительному сезону

17 июля 2020 09:27  [85] Общество

Кстовские тепловые сети Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" выполнили большую часть работ по замене тепловых сетей в Кстове и Кстовском районе. Энергетики заменили 1,8 км труб из 2,8 км по годовому плану. Общая сумма вложений в ремонты, техническое перевооружение и модернизацию объектов в этом году составит более 230 млн рублей, сообщили в пресс-службе компании.

"Объем инвестиций в подготовку наших объектов к осенне-зимнему периоду существенно выше, чем в предыдущие годы. Выполнение запланированных технических мероприятий позволит обеспечить надежное теплоснабжение жителей города и района и повысить качество поставляемого потребителям ресурса", – отметил технический директор КТС Александр Тихонов.

Сейчас в рамках подготовки к отопительному сезону в Кстове проходит замена крупного участка трубопровода тепловой сети у школы №7, началась перекладка ввода теплотрассы на центральный тепловой пункт на улице Нижегородской. В населенном пункте Селекция Кстовского района идет подготовка к замене теплотрассы протяженностью 120 м.

Одновременно ведутся работы по ремонту участков сетей горячего водоснабжения, замене изоляции тепловых сетей, проводится химическая промывка оборудования котельных и центральных тепловых пунктов и другие плановые мероприятия.

План летней ремонтной кампании КТС был окончательно скорректирован по результатам проведенных в мае гидравлических испытаний, в ходе которых на магистральных и квартальных сетях города выявлено 45 дефектов. Из них по состоянию на 15 июля ремонтные бригады КТС устранили уже 39 дефектов.

Помимо мероприятий ремонтной программы в текущем году Нижегородский филиал "Т Плюс" реализует крупные инвестиционные проекты второго этапа цифровизации Кстовских тепловых сетей, строительству трех современных блочно-модульных котельных в населенных пунктах Кстовского района и ряд других.

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