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Происшествия

СК РФ, расследуя дело об убийстве царя Николая II и его семьи, раскрыло подробности

17 июля 2020 10:38  [138] Происшествия

Фото: СК РФ

Следственный комитет РФ выясняет обстоятельства гибели и захоронения членов царской семьи Николая II и уже получил несколько результатов экспертиз.

Как сообщает пресс-служба СК РФ, результаты экспертиз позволяют исключить некоторые ранее звучавшие суждения относительно событий тех лет.

В пресс-службе пояснили, что ранее возникало подозрение, что найденные останки группы лиц, обнаруженные под Екатеринбургом, не принадлежат расстрелянной царской семье Романовых. Однако экспертиза показала, что останки принадлежат Николаю II, его семье и лицам из их окружения.

В следственном комитете рассказали, что раньше были версии о том, что в такой маленькой комнате, как подвал Ипатьевского дома, где расстреляли семью, не могли поместиться 11 человек. Но эксперимент показал, что такое возможно.

Еще один эксперимент опроверг версию о том, что тела уничтожили серной кислотой и огнем.

Изучение "Записок Юровского" (Янкель Юровский возглавил расстрел царской семьи и позже сделал записи об этом, - прим. ред.) из Государственного архива РФ показало, что рукописные поправки по тексту сделаны самим Юровским, а уточняющие записи на полях и дополнение в конце текста – другим лицом.

Сейчас устанавливается, кто именно написал на обоях в "расстрельной комнате" строки стихотворения Генриха Гейне.

Вместе с тем следствию еще предстоит значительный объем работы. В частности, продолжается поиск имеющих значение для дела архивных материалов, в том числе и медицинских документов.

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