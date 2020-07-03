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Общество

Сотрудника колонии в Нижегородской области уволили за передачу заключенным корма для рыб и спортивного питания

17 июля 2020 10:35  [81] Общество

Фото: с сайта акварика.рф

Сотрудника колонии в Нижегородской области уволили за передачу заключенным корма для рыб и спортивного питания. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Речь идет о младшем инспекторе группы надзора отдела безопасности. К руководству колонии от него поступило 5 явок с повинной, в которых он сообщал, что в течение 2019 года он неоднократно, за деньги, проносил на территорию исправительного учреждения корм для рыб и спортивное питание, которые передавал осужденному по его просьбе.

Кроме того, в апреле 2020 года за денежное вознаграждение он передал другому осужденному сотовый телефон, который ранее обнаружил и изъял на территории исправительного учреждения при несении службы. При этом факт изъятия телефона в установленном порядке не регистрировался.

По результатам рассмотрения представления прокуратуры младший инспектор уволен.

Напомним, квадрокоптер с мобильными телефонами был сбит над нижегородским СИЗО № 1 в июне этого года.

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