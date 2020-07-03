"ЕЭС-Гарант" подвел промежуточный итог работы уличного освещения в райцентре Краснооктябрьского района Общество

Нижегородский филиал ООО "ЕЭС-Гарант" подвел промежуточные итоги работы модернизированного уличного освещения в районном центре Уразовка Нижегородской области за первое полугодие 2020 года. Благодаря установленным компанией современным светодиодным светильникам экономия потребления электрической энергии составила 69%, отметили в компании.

В 2018 году в селе Уразовка, административном центре Краснооктябрьского района, и остальных населенных пунктах Уразовского сельсовета Актуково, Антяровке, Красном Яру, Кузьминке, Овечьем Овраге, Кадомке компания установила 841 уличный светодиодный светильник. Работы проводились в рамках энергосервисного контракта с местной администрацией. По его условиям оплата услуг компании производится поэтапно из экономии.

В компании добавили, что модернизация уличного освещения позволяет снизить потребление на 235,7 тысячи кВтч электроэнергии в год. Суммарно за пять лет действия контракта администрация сельсовета сможет сэкономить на покупке электроэнергии не менее 8,7 млн рублей.