Сосновская поселковая администрация заплатит 370 тысяч рублей за упавшее на автомобиль дерево Общество

Сосновская поселковая администрация заплатит более 370 тысяч рублей за упавшее на автомобиль дерево. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Судом была назначена судебно-дендрологическая экспертиза, которая установила, что дерево было аварийное и нуждалось в санитарной рубке.

Решением суда с Сосновской поселковой администрации взыскано более 370 тысяч рублей.

Напомним, по другому делу 71-летний нижегородец не смог обжаловать приговор за вырубку деревьев на 500 тысяч рублей. Пенсионера осудили в октябре 2019 года. Тогда суд установил, что мужчина на территории Пижемского районного лесничества незаконно срубил сосны, ели и березы.

Деревья он срубил на продажу. Суд признал пенсионера виновным по статье "Незаконная рубка лесных насаждений" и проговорил к условному сроку.