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Общество

Сосновская поселковая администрация заплатит 370 тысяч рублей за упавшее на автомобиль дерево

17 июля 2020 11:51  [274] Общество

Сосновская поселковая администрация заплатит более 370 тысяч рублей за упавшее на автомобиль дерево. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Судом была назначена судебно-дендрологическая экспертиза, которая установила, что дерево было аварийное и нуждалось в санитарной рубке.

Решением суда с Сосновской поселковой администрации взыскано более 370 тысяч рублей.

Напомним, по другому делу 71-летний нижегородец не смог обжаловать приговор за вырубку деревьев на 500 тысяч рублей. Пенсионера осудили в октябре 2019 года. Тогда суд установил, что мужчина на территории Пижемского районного лесничества незаконно срубил сосны, ели и березы.

Деревья он срубил на продажу. Суд признал пенсионера виновным по статье "Незаконная рубка лесных насаждений" и проговорил к условному сроку.

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