Администрация Ленинского района контролирует "подбор мусора" на заброшенном пляже на Оке Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте, Нижний Новгород Без цензуры

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Открытый после благоустройства в 2019 году пляж в Молитовском затоне в Нижнем Новгороде стал недоступен для отдыхающих. Фотографии, свидетельствующие об упадке, размещены в группе в соцсети ВКонтакте.

"Вот так он выглядит сейчас - брошен и забыт всеми!", - написал житель города.

"На днях решили искупаться - обратил внимание что буйками огорожено, всего на метр можно зайти. Обошли - а там ила по колено сразу. Чтоб поплыть надо идти дальше - там по пояс", - оставил комментарий другой.

(фото из группы "Нижний Новгород Без цензуры" в соцсети ВКонтакте)

Нижегородка отметила, что установленные при благоустройстве лежаки, раздевалки и баки для мусора все еще в приемлемом состоянии.

"Выглядит пока нормально, но в воду действительно не зайти", - написала она.

(фото из группы "Нижний Новгород Без цензуры" в соцсети ВКонтакте)

Как НИА "Нижний Новгород" пояснили в администрации Ленинского района, на содержание пляжа заключен договор подряда с 1 июля по 31 августа 2020 года.

"В работы по договору входит подбор мусора, содержание урн и информационных объектов. Очистка донных отложений договором подряда на содержание пляжных зон не предусмотрена", - сообщили в ведомстве.

В администрации также добавили, что они ежедневно проводят проверки. В случае выявления некачественной уборки подрядной организации выдается предписание об устранении недочетов. При повторном предписании на подрядчика могут быть наложены штрафные санкции согласно договору.

Напомним, благоустройство пляжа в Молитовском затоне было одним из проектов закрывшегося Института Урбанистики Нижнего Новгорода.