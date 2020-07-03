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Экономика

"Эксперт РА" подтвердил рейтинг кредитоспособности Нижегородской области на уровне ruА

17 июля 2020 13:35  [67] Экономика

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности Нижегородской области на уровне ruА. Об этом сообщает министерство финансов региона.

Ведомство отмечает, что "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности региона по российской национальной шкале на уровне ruА со "стабильным" прогнозом. Агентство также подтвердило кредитный рейтинг долговым инструментам Нижегородской области - облигациям серии 34009, 34010, 34012, 35011, 35013, 35014 - на уровне ruА.

Аналитики "Эксперт РА" отмечают высокий уровень бюджетной обеспеченности: доля налоговых и неналоговых доходов превышает 80% в доходах бюджета области. Региональный бюджет на протяжении трех последних лет исполнялся с профицитом. Кроме того, агентство отмечает низкую долговую нагрузку: совокупный объем долгового портфеля составляет 51,3% от налоговых и неналоговых доходов.

Ранее Нижегородская область была отмечена в лидерах по уровню открытости бюджетных данных. Рейтинг был составлен научно-исследовательским финансовым институтом министерства финансов РФ.

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