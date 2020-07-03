Банк "Открытие" отмечает рост интереса нижегородцев к покупке новостроек Бизнес

Банк "Открытие" отмечает рост интереса нижегородцев к покупке новостроек.

По данным ипотечного центра банка, в первом полугодии 2019 года жители региона покупали "вторички" в пять раз больше, чем нового жилья. Однако в первом полугодии 2020 года объемы приобретения вторичного жилья всего в 2 раза превысили покупку новостроек.

В банке считают, что повышенный интерес к новостройкам можно объяснить выгодными ставками и действием "Госпрограммы 2020". По ее условиям банк "Открытие" с 16 июня снизил ставки до 5,99% на покупку жилья непосредственно у застройщика, а также представил новые условия кредитования военнослужащих.

Банк "Открытие" активно работает на строительном рынке Нижегородской области и регулярно проводит аккредитацию объектов недвижимости в рамках своих ипотечных программ. Для потенциального заемщика - это экономия времени, поскольку не нужно собирать дополнительные документы по объекту залога, надежность которого уже проверена банком.

В июле в Нижнем Новгороде аккредитацию банка получили объекты от строительных компаний ГК Альхорс "ЖК Лайм", Желдорипотека "ЖК Облака", ГК Луидор "ЖК Маленькая страна".

Напомним, что банк "Открытие" с 25 июня снизил ставки по всем базовым программам ипотечного кредитования. При этом для зарплатных и корпоративных клиентов продолжают действовать специальные скидки.

Кроме того, в "Открытии" продолжает действовать программа "Семейная ипотека" со ставкой 4,7%. Получить кредит на льготных условиях могут семьи, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родится второй или последующий ребенок.