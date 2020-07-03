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Общество

Дети сотрудников АПЗ, окончившие школу на "отлично", получили подарки от "Алмаз-Антея"

17 июля 2020 15:14  [71] Общество

Фото: АПЗ

Дети сотрудников Арзамасского приборостроительного завода им. П.И.Пландина, окончившие учебный год на одни пятерки, получили ценные призы от Концерна ВКО "Алмаз – Антей". Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

В конкурсе "Отличник", организованном Концерном, дети арзамасских приборостроителей участвуют впервые. Прием заявок проводился осенью прошлого года. По условиям конкурса необходимо весь год учиться на "отлично" и в доказательство показать свой дневник, в котором за каждую четверть выставлены пятерки.

От работников АПЗ и их детей, учащихся 2-11 классов, было подано 202 заявки. По итогам только 81 школьник окончили год круглыми отличниками и стали победителями конкурса. От Концерна каждый победитель получил грамоту и планшет.

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