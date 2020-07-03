Рейды по проверке минимаркетов возобновились в Автозаводском районе Бизнес

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Рейды по проверке минимаркетов возобновились в Автозаводском районе после снятия первого этапа ограничений при угрозе распространения коронавируса. Как сообщили в пресс-службе администрации города, накануне ночью, 16 июля, сотрудники районной администрации совместно с сотрудниками правоохранительных органов провели проверку в круглосуточных магазинах, на работу которых жаловались жители.

Контрольная закупка после 22:00 была проведена в магазине на улице Лескова. На юридическое лицо, которое ведет предпринимательскую деятельность, будет составлен протокол. Сумма штрафа может составить от 100 до 150 тысяч рублей

Кроме того, при проверке магазина сотрудники правоохранительных органов обнаружили алкогольную продукцию, лицензия на реализацию которого у магазина отсутствовала, а также выявили бутылки, на которые была нанесена поддельная акцизная марка. Изъятый алкоголь отправлен на экспертизу. За продажу алкоголя без лицензии предусмотрен административный штраф на должностных лиц до одного миллиона рублей, на юридических лиц штраф составляет от 1,5 до 3 миллионов рублей, пояснили в отделе развития потребительского рынка.

Всего с начала 2020 года демонтировано 20 самовольных торговых точек по следующим адресам: пр. Ленина, у д.111; пр. Бусыгина, у д.45А; ул. 6-й микрорайон, у д.19; ул. Бахтина, у д.8; ул. Сазанова, у д.15; ул. Дворовая, у д.30; ул. Мончегорская, у д. 16А/1; ул. Львовская, у д.10 и др. На эти цели из городского бюджета было выделено 700 тысяч рублей. Возмещение затрат на работы по демонтажу павильонов взыскивается с владельцев в судебном порядке.

Об эффективности борьбы с так называемыми "разливайками" можно судить по обращениям граждан, сказал глава района.

"Если в 2019 году было более ста жалоб на торговлю вино-водочными изделиями, то с начала этого года - всего восемь. Все заявления жителей отработаны выездными мероприятиями совместно с сотрудниками правоохранительных органов. Мы практически в постоянном режиме проводим рейды, и намерены, невзирая на сложности, продолжать работу по выявлению недобросовестных предпринимателей, нарушающих закон", - отметил глава администрации Автозаводского района Александр Нагин.