лукойл
Последние новости рубрики Бизнес
17 июля 2020 16:01  [30] Рейды по проверке минимаркетов возобновились в Автозаводском районе
17 июля 2020 15:03  [100] Завод по производству биотоплива на экспорт откроется осенью в Урене
17 июля 2020 14:00  [92] Банк "Открытие" отмечает рост интереса нижегородцев к покупке новостроек
17 июля 2020 13:47  [229] Победители конкурса "Нижегородская марка качества" начали наносить этот знак на свои товары
17 июля 2020 12:45  [124] Нижегородских предпринимателей научат продвижению бизнеса в соцсетях
16 июля 2020 17:49  [269] Пострадавшим от пандемии самозанятым нижегородцам напоминают о безвозмездной поддержке
15 июля 2020 16:04  [338] Нижегородская корпорация развития будет отвечать за эффективность дзержинской ОЭЗ "Кулибин"
15 июля 2020 13:35  [447] Выпуск IТ-оборудования организуют в Арзамасе на средства ФРП
15 июля 2020 11:09  [318] НБД-Банк оказал поддержку бизнесу на один млрд рублей по госпрограмме льготного кредитования МСП
14 июля 2020 10:48  [474] ДОМ.РФ проводит аукционы на выкуп квартир у застройщиков в строящихся домах
Бизнес

Рейды по проверке минимаркетов возобновились в Автозаводском районе

17 июля 2020 16:01  [30] Бизнес

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Рейды по проверке минимаркетов возобновились в Автозаводском районе после снятия первого этапа ограничений при угрозе распространения коронавируса. Как сообщили в пресс-службе администрации города, накануне ночью, 16 июля, сотрудники районной администрации совместно с сотрудниками правоохранительных органов провели проверку в круглосуточных магазинах, на работу которых жаловались жители.

Контрольная закупка после 22:00 была проведена в магазине на улице Лескова. На юридическое лицо, которое ведет предпринимательскую деятельность, будет составлен протокол. Сумма штрафа может составить от 100 до 150 тысяч рублей

Кроме того, при проверке магазина сотрудники правоохранительных органов обнаружили алкогольную продукцию, лицензия на реализацию которого у магазина отсутствовала, а также выявили бутылки, на которые была нанесена поддельная акцизная марка. Изъятый алкоголь отправлен на экспертизу. За продажу алкоголя без лицензии предусмотрен административный штраф на должностных лиц до одного миллиона рублей, на юридических лиц штраф составляет от 1,5 до 3 миллионов рублей, пояснили в отделе развития потребительского рынка.

Всего с начала 2020 года демонтировано 20 самовольных торговых точек по следующим адресам: пр. Ленина, у д.111; пр. Бусыгина, у д.45А; ул. 6-й микрорайон, у д.19; ул. Бахтина, у д.8; ул. Сазанова, у д.15; ул. Дворовая, у д.30; ул. Мончегорская, у д. 16А/1; ул. Львовская, у д.10 и др. На эти цели из городского бюджета было выделено 700 тысяч рублей. Возмещение затрат на работы по демонтажу павильонов взыскивается с владельцев в судебном порядке.

Об эффективности борьбы с так называемыми "разливайками" можно судить по обращениям граждан, сказал глава района.

"Если в 2019 году было более ста жалоб на торговлю вино-водочными изделиями, то с начала этого года - всего восемь. Все заявления жителей отработаны выездными мероприятиями совместно с сотрудниками правоохранительных органов. Мы практически в постоянном режиме проводим рейды, и намерены, невзирая на сложности, продолжать работу по выявлению недобросовестных предпринимателей, нарушающих закон", - отметил глава администрации Автозаводского района Александр Нагин.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph