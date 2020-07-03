Тренировки возобновились на спортплощадке по ул.Бекетова Политика

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Депутаты "Единой России" в Нижнем Новгороде инспектируют объекты, которые были построены и реконструированы в рамках национальных и партийных проектов в прошлом году. Рабочая группа осмотрела многофункциональную спортивную площадку по ул.Бекетова, установленную в рамках проекта "Спорт – норма жизни". Об этом сообщили в НРО партии.

На площади около 400 кв.м смонтированы 40 спортивных элементов и тренажеров, а также кольцо для стритбола. Как отметил депутат Законодательного собрания Нижегородской области Олег Лавричев, этот спортивный объект подходит для жителей всех возрастных категорий.



"Мы убедились, что площадка находится в отличном состоянии. Жители трепетно относятся к этому объекту, поэтому со временем ничего не пострадало. Эти спортивные площадки своей посещаемостью подтверждают, что они востребованы для горожан. Мы видим, пенсионеры играют в теннис, молодежь поддерживает свое физическую форму, занимаются и дети. Здорово, что это место является точкой притяжения для всех поколений!" - подчеркнул депутат.

Также в центре внимания были вопросы по возобновлению тренировок. На спортивной площадке были организованы показательные выступления по ушу воспитанников спортивной школы "Надежда".

"Позитивные эмоции испытал от встречи с ребятами из спортивной школы "Надежда". Наконец они приступили к тренировкам. До этого они несколько месяцев занимались только онлайн в домашних условиях. Но это не стало для спортсменов поводом расслабляться. Например, воспитанница спортшколы Таисия Воденеева за время самоизоляции стала серебряным призером онлайн-первенства России по ушу и завоевала две золотые медали на онлайн-первенстве Европы по внутренним стилям. Как человек, много лет занимающийся спортом, прекрасно понимаю радость ребят от возвращения к тренировкам. Спорт – это действительно норма жизни. А жизнь уже входит в свою колею", - сказал Олег Лавричев.

Сейчас в сквере "Звезда", в котором установлена спортивная площадка, проходят работы по благоустройству в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" и партийного проекта "Городская среда".

"По контракту работы по благоустройству общественного пространства должны завершиться до 1 сентября. Мы находимся в постоянно контакте с подрядчиком, чтобы общественное пространство было приведено в порядок к началу нового учебного года. Мы видим, что это место пользуется популярностью у местных жителей, здесь всегда многолюдно. После благоустройства это пространство приобретет ухоженный завершенный вид", - отметил глава администрации Советского района Нижнего Новгорода Сергей Колотов.

Напомним, программа строительства спортивных площадок реализуется по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в рамках регионального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография".