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Общество

Тринадцать воркаут-площадок откроются в Нижегородской области

17 июля 2020 17:41  [25] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Тринадцать воркаут-площадок откроются в Нижегородской области в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни", который входит в национальный проект "Демография". Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

На строительство спортивных объектов будет выделено более 25 млн рублей из средств федерального и областного бюджетов. Планируется, что их строительство завершится к концу лета этого года.

"В прошлом году в области открылось 16 спортивных площадок. И, как показывает практика, площадки пользуются высоким спросом среди населения всех возрастов. Продолжим работу и в этом году. Главным критерием выбора мест для строительства была обеспеченность населения спортивными сооружениями. Поэтому, как и прежде, площадки появятся не только в областном центре, но и в районах. Важно, чтобы современные объекты спортивной инфраструктуры были доступны всем", - сказал Глеб Никитин.

Как сообщили в министерстве спорта Нижегородской области, новые спортивные комплексы включают в себя набор уличных тренажеров, несколько рукоходов, турников, шведскую стенку, брусья, стол для настольного тенниса, баскетбольное кольцо и прочее спортивное оборудование. Все элементы трансформируемые - это значит, что, изменив высоту, заниматься на турнике могут и дети, и взрослые. Площадки также оборудованы травмобезопасным покрытием.

В 2020 году такие комплексы появятся в Автозаводском, Нижегородском (2 площадки), Канавинском, Приокском, Московском районах Нижнего Новгорода, а также в Дивеевском, Чкаловском, Сеченовском, Большемурашкинском, Краснооктябрьском, Большеболдинском районах и на Бору.

В 2019 году в рамках указа президента РФ Владимира Путина по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по национальному проекту "Демография", в состав которого входит проект "Спорт - норма жизни". Его целью является рост числа занимающихся спортом жителей страны.

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