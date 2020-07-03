лукойл
Последние новости рубрики Общество
18 июля 2020 14:32  [122] Вермишель и лук подешевели в Нижегородской области
18 июля 2020 12:41  [109] Перерывы трансляции телерадиопрограмм ожидаются в Нижнем Новгороде, Арзамасе и Сарове 20 июля
18 июля 2020 12:27  [102] Глеб Никитин реализует программу благоустройства, опираясь на наказы нижегородцев, - Юрий Лебедев
18 июля 2020 10:28  [159] Глеб Никитин поручил подготовить план по развитию Започаинья до конца сентября 2020 года
18 июля 2020 10:25  [130] После постройки развязки на Циолковского качество жизни в Сормове улучшится, - Дмитрий Сивохин
18 июля 2020 00:01  [4403] Гидрометцентр прогнозирует в ближайшие пять суток в Нижегородской области +10°
17 июля 2020 21:05  [1223] Нижний сегодня: главные события дня
17 июля 2020 18:46  [490] Первый сухой пешеходный фонтан подключили к водоснабжению в Нижнем Новгороде
17 июля 2020 18:21  [628] Жара в июле в Нижегородской области побила 10-летний рекорд
17 июля 2020 17:41  [450] Тринадцать воркаут-площадок откроются в Нижегородской области
Общество

Вермишель и лук подешевели в Нижегородской области

18 июля 2020 14:32  [122] Общество

Свежемороженая рыба, вермишель и лук подешевели в Нижегородской области. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат.

По данным службы статистики, с 6 по 13 июля 2020 года в регионе на 7,1% снизилась средняя цена на лук (с 37,05 до 34,4 рубля за кг), на 1,4% подешевела свежемороженая рыба (с 152,9 до 150,8 рубля за кг), на 2,5% – вермишель (с 70,03 до 68,3 рубля за кг).
Кроме того, с 6 июля в области снизились средние цены на баранину, молоко и подсолнечное масло.

При этом наиболее значительное увеличение цен (от 2% до 3% за кг) произошло на свинину, сливочное масло, а также ряд сезонных овощей и фруктов: капусту, морковь и яблоки.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отмечал роль нижегородского УФАС в контроле за тем, чтобы цены на товары первой необходимости были адекватными, и указывал на необходимость усиления контроля за ними. "Необоснованное завышение цен недопустимо", - отметил глава региона.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph