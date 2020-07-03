Вермишель и лук подешевели в Нижегородской области Общество

Свежемороженая рыба, вермишель и лук подешевели в Нижегородской области. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат.

По данным службы статистики, с 6 по 13 июля 2020 года в регионе на 7,1% снизилась средняя цена на лук (с 37,05 до 34,4 рубля за кг), на 1,4% подешевела свежемороженая рыба (с 152,9 до 150,8 рубля за кг), на 2,5% – вермишель (с 70,03 до 68,3 рубля за кг).

Кроме того, с 6 июля в области снизились средние цены на баранину, молоко и подсолнечное масло.

При этом наиболее значительное увеличение цен (от 2% до 3% за кг) произошло на свинину, сливочное масло, а также ряд сезонных овощей и фруктов: капусту, морковь и яблоки.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отмечал роль нижегородского УФАС в контроле за тем, чтобы цены на товары первой необходимости были адекватными, и указывал на необходимость усиления контроля за ними. "Необоснованное завышение цен недопустимо", - отметил глава региона.