Горячая телефонная линия по выплате пособий пройдет в Нижегородской области Общество

Горячая телефонная линия по выплате пособий пройдет в Нижегородской области, сообщает региональное правительство.

С 20 июля по 9 августа 2020 года в рабочие дни с 8.00 до 20.00 управление по труду и занятости населения Нижегородской области, а также все центры занятости населения региона организуют работу горячей телефонной линии.

Сотрудники управления и специалисты центров проконсультируют граждан и работодателей об изменениях в организации работы службы занятости населения, расскажут о том, как подать документы через портал "Работа в России", об изменениях в законодательстве о занятости населения: увеличении максимального и минимального пособий по безработице, предоставлении областных компенсационных выплат безработным, назначении максимального пособия по безработице индивидуальным предпринимателям, продлении на 3 месяца периода выплаты пособия, дополнительной выплате в 3000 рублей на несовершеннолетних детей каждому безработному.

Телефон горячей телефонной линии: 8 (831) 234-07-27.

Телефоны районных отделов и центров занятости населения размещаются на официальном сайте (czn.nnov.ru) и интерактивном портале (zan.nnov.ru) службы занятости населения Нижегородской области.

Отметим, за период действия в регионе режима повышенной готовности - с 1 марта по 14 июля 2020 года - максимальное пособие по безработице получили 17,9 тысячи жителей Нижегородской области. Из федерального бюджета им было выплачено 340,7 млн рублей. Данная мера поддержки была установлена для тех, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта текущего года.

Также увеличено минимальное пособие по безработице. С 1 мая его размер вырос в 3 раза - до 4,5 тысячи рублей. Получателям увеличенного пособия, а это 21,4 тысячи человек, выплачено 100,9 млн рублей.