Более 17 тысяч семей нижегородцев получили пособие на детей в возрасте от 3 до 7 лет Общество

Более 17 тысяч семей нижегородцев получили пособие на детей в возрасте от 3 до 7 лет, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По состоянию на 17 июля 2020 года, в Нижегородской области принято порядка 50 тысяч заявлений на выплату пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

На сегодняшний день пособие назначено более 18 тысячам семей на 22 тысячи детей, а 17 тысячам - уже выплачено. Сумма выплат составила 731 млн рублей.

Как отметил и.о. министра социальной политики Нижегородской области Александр Бовин, органами соцзащиты населения ведется планомерная активная работа по обработке заявлений и рассмотрению прав нижегородцев на эту ежемесячную выплату.

Решение о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной выплаты выносится в течение 20 рабочих дней со дня приема заявления.

"В случае отказа в назначении, например, в связи с превышением дохода, граждане могут повторно обратиться за пособием после изменения обстоятельств, влияющих на право получения пособия", - подчеркнул Александр Бовин.

Заместитель министра добавил, что всем, кто обратится в течение 2020 года - до 31 декабря включительно - выплата будет назначена с января 2020 года, но не ранее исполнения ребенку 3-х лет.

Среднедушевой доход семьи для назначения ежемесячной выплаты рассчитывается исходя из суммы доходов всех членов семьи за последние 12 календарных месяцев, предшествующих 6 месяцам перед подачей заявления.

Нижегородцы могут обратиться с заявлением непосредственно в управление социальной защиты населения по месту жительства либо оставить заявление в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, интернет-портала государственных и муниципальных услуг Нижегородской области, а также через многофункциональные центры.

"Механизм предоставления выплаты на ребенка от 3 до 7 лет является инновационным. Граждане обращаются только с заявлением одним из указанных выше способов. Все необходимые сведения запрашиваются органами социальной защиты самостоятельно в порядке межведомственного взаимодействия", - сказал Александр Бовин.

Объем финансирования на 2020 год на обеспечение данной выплаты, с учетом оплаты услуг по доставке, превышает 1,69 млрд рублей, из них более 456 млн рублей - из областного бюджета.

Подробная информация для получателей ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет размещена на сайте регионального министерства соцполитики: https://minsocium.ru/index.php/posobiya-i-vyplaty-2/family/1840-deti030