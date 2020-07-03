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Происшествия

Трещины пошли по стенам одной из квартир жилого дома в Афонино Нижегородской области

18 июля 2020 13:51  [263] Происшествия

Трещины пошли по стенам одной из квартир жилого дома в Афонино Нижегородской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

По информации ГУ МЧС по Нижегородской области, 17 июля в 19:00 от оперативного дежурного ЕДДС Кстовского района поступило сообщение об образовании трещин.

На место происшествия выезжали все заинтересованные службы, в том числе представители администрации Кстовского района. Из дома были эвакуированы 15 человек, в т.ч. 2 ребенка. По информации администрации района, в процессе осмотра здания было установлено, что на фасадах дома имеются вертикальные трещины, которые не представляют угрозы зданию.

После осмотра дома жители вернулись в свои квартиры. С целью мониторинга состояния конструктивных элементов здания установлены строительные маячки.

Ситуация поставлена на контроль.

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