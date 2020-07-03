Ученые обнаружили в Волге гигантских моллюсков из Китая, угрожающих экосистеме реки Общество

Фото: С сайта ФИЦКИА УрО РАН

Ученые федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова Уральского отделения (ФИЦКИА УрО) РАН обнаружили в Волге гигантских моллюсков из Китая, угрожающих экосистеме реки. Об этом говорится в сообщении центра.

Обнаруженные моллюски – это китайские беззубки из рода синанодонта (научные названия – Sinanodonta lauta и Sinanodonta woodiana). Их раковины могут достигать размера суповой тарелки (20-25 см в диаметре).

По мнению ученых, моллюски, ареалом которых является Восточная Азия, были завезены на территорию России из водоемов Казахстана, где есть Беловское водохранилище (бассейн реки Обь, Кемеровская область), являющееся местом промышленного разведения рыбы.

Выращиваемая в Беловском водохранилище рыба, как полагают биологи, перевозилась в другие рыбохозяйства в разных российских регионах. Китайские беззубки также попадали в партии перемещаемой рыбы.

В акватории Волги дальневосточные беззубки были обнаружены в 2019 году. Анализ показал, что возраст некоторых особей достигает десяти лет.

"Сравнительно теплый климат нижней Волги благоприятствует вселенцам. В этом заключается очень серьезная экологическая проблема. По сути, уже сейчас нижняя Волга наводнена гигантскими чужеродными моллюсками, которых невозможно убрать", - предупреждают ученые.

Специалисты установили, что чужеродные моллюски уже сильно преобразовали донные сообщества нижней Волги. Они могут вытеснить местные виды обитателей дна и привести к резкому сокращению рыбных ресурсов.

"Высока вероятность дальнейшего распространения инвазивных моллюсков вместе с молодью рыб из зараженных хозяйств. Более того, поскольку на нижней Волге китайские вселенцы натурализовались и встречаются повсеместно, вся волжская рыба уже заражена их глохидиями. Эту рыбу нельзя использовать для переселения в незараженные реки, в которых чужеродные беззубки отсутствуют", - считают эксперты.

Одним из основных путей распространения инвазии по стране, по мнению ученых, могут служить массовые выпуски молоди рыб с целью компенсации экологического ущерба.

В этой связи ученые ФИЦКИА УрО РАН работают над предложениями для Федерального агентства по рыболовству и других ведомств.