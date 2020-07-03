Этап всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" пройдет в Нижегородской области в сентябре Общество

Фото: с сайта конкурса конкурса Цифровой прорыв

Нижегородская область в числе крупнейших IT-хабов страны примет региональный этап всероссийского конкурса "Цифровой прорыв". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Конкурс является проектом президентской платформы "Россия – страна возможностей". Региональный этап стартует в августе. В серии из восьми хакатонов IT-специалисты со всей страны будут в прямом эфире создавать технологии, направленные на решение актуальных проблем регионов, а ведущие IT-эксперты будут их оценивать. В Нижнем Новгороде региональный этап конкурса пройдет 12-14 сентября 2020 года.

Региональный этап в этом году будет отличаться смешанностью онлайн и офлайн форматов. Конкурсанты будут проходить испытания дистанционно. При этом в каждом регионе создадут центральный цифровой хаб с мультимедийной студией. В них будет организована командная работа экспертов конкурса с соблюдением всех мер предосторожности. Они на месте будут выходить в прямые эфиры, вместе помогать участникам успешно пройти конкурсные испытания, поддерживать, оценивать и подсказывать. Такой центр будет замыкать на себе весь конкурсный процесс в регионе, объединит участников, экспертов, трекеров и партнеров проекта.

"Нижегородская область в числе крупнейших IT-хабов страны не впервые принимает региональный этап конкурса "Цифровой прорыв". Мы до последнего рассчитывали, что у участников будет возможность устроить масштабный хакатон в офлайне, однако в целях безопасности решено провести само соревнование дистанционно. Такой формат позволит большему числу участников из любого уголка страны присоединиться к конкурсу. Победа в региональном этапе дает не только путевку в финал конкурса и денежные призы, но и возможность попасть в официальный кадровый резерв IT-специалистов России и найти работу мечты. Желаю всем удачи и побед!", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

За 48 часов участникам предстоит создать рабочий прототип цифрового продукта по заданиям от крупнейших коммерческих и государственных организаций.

"При постановке задач мы в первую очередь ориентируемся на решение актуальных проблем регионов. Для нас важно дать участникам возможность не только заявить о себе, найти полезные связи и научиться работать в команде, но и напрямую влиять на цифровое развитие страны. Поэтому мы даем только реальные кейсы и помогаем командам доводить лучшие проекты до реализации. Хакатоны пройдут в 8-ми крупнейших региональных IT-хабах всех федеральных округов страны: в Москве, Санкт-Петербурге, Пятигорске, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Владивостоке и Екатеринбурге", - уточнил генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Каждое кейсовое задание – расширенное описание реальной проблемной ситуации. В числе направлений – большие данные и искусственных интеллект, кибербезопасность и образование, цифровая трансформация, инфраструктура и связь, инновации и импортозамещение и другие актуальные тематики.

Ранее губернатор Глеб Никитин неоднократно подчеркивал, что цифровизация, в том числе в рамках нацпроекта "Цифровая экономика", является абсолютным приоритетом для региона.