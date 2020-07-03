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Общество

Глеб Никитин поручил благоустроить улицы, прилегающие к Нижегородскому цирку

19 июля 2020 15:54  [99] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил благоустроить территорию улиц, прилегающих к Нижегородскому цирку. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Осмотр данной территории прошел в ходе объезда Канавинского района.

"В Канавинском районе немало территорий, собственники которых ненадлежащим образом относятся к своим объектам. Около цирка есть много и муниципальных участков, находящихся в недопустимом состоянии. Конечно, всегда не хватает средств, чтобы сделать все так, как хочется. Но найти средства на то, чтобы элементарно привести это в порядок, много денег не нужно. Я по каждому участку дал поручения. Там люди ходят вместе с детьми в цирк от остановок общественного транспорта, и надо создать для этого достойные условия", - сказал Глеб Никитин.

В качестве примера губернатор привел улицу Революционную, на которой расположены ветхие здания, заброшенное строительство и участки, предназначенные для складирования.

"Нельзя, чтобы так использовалась земля в центре города. Правительство региона и администрация Нижнего Новгорода в преддверии 800-летия будут проводить работу с каждым собственником. Если собственники готовы сотрудничать, то предложим софинансирование на приведение их объектов в порядок", - добавил Глеб Никитин.

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