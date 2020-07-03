Суд запретил работу перевозчика в Ардатовском районе Общество

Суд запретил работу перевозчика в Ардатовском районе. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области, деятельность предпринимателя по перевозке пассажиров без разрешительной документации признана незаконной.

Проверкой установлено, что индивидуальный предприниматель работал на межмуниципальном маршруте № 641 "Ардатов - Нижний Новгород" без разрешительной документации. При этом не обеспечил безопасные условия перевозок пассажиров.



По фактам выявленных нарушений прокуратурой района в суд направлено исковое заявление. По решению суда деятельность перевозчика подлежит запрету. Решение суда в законную силу не вступило.

Напомним также, МП "Сокольское пассажирское автотранспортное предприятие" возобновило перевозки по пригородным маршрутам с 10 июня. Для этого из резервного фонда администрации г.о.Сокольский транспортному предприятию выделено 100 тысяч рублей. Vуниципальное предприятие временно закрыло движение пригородных маршрутов из-за отсутствия у перевозчика денег на топливо.

В начале июне МУП "Лукояновское пассажирское автотранспортное предприятие" погасило долги по зарплате по итогам прокурорской проверки.