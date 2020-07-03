Рабочий разбился, упав с 8 этажа на стройплощадке в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Рабочий разбился, упав с 8 этажа на стройплощадке в Нижнем Новгороде. Как сообщили в СУ СК России по региону, по факту гибели строителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, в минувшие выходные, 18 июля, при строительстве жилого дома по пр. Молодежному в Автозаводском районе рабочий, выполняя работы по установлению лестницы между этажами, выпал с 8 этажа строящегося объекта. От полученных повреждений 40-летний мужчина погиб на месте.

В ходе расследования уголовного дела действиям лиц, ответственным за соблюдение правил безопасности при проведении строительных работ и допустивших смерть рабочего будет дана юридическая оценка. Расследование по уголовному делу продолжается.