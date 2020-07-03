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Происшествия

Нижегородец задержан по подозрению в причастности к исчезновению Галины Соколовой

20 июля 2020 14:30  [141] Происшествия

Нижегородец задержан по подозрению в причастности к исчезновению Галины Соколовой. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что волонтеры ищут пропавшую в Нижнем Новгороде Галину Соколову. Её местонахождение было неизвестно с 13 июля. Галине Соколовой 30 лет.

Ее розыском занимались несколько поисково-спасательных отрядов региона, информация о поиске размещена в соцсетях.

Сегодня, 20 июля, суд рассматривает ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого 1984 года рождения. Об избрании меры пресечения будет известно позднее.

Добавим, что в официальной группе поискового отряда участники сообщества предположили, что исчезновение Галины Соколовой может быть как-то связано с обнаружением тела девушки со связанными руками и ногами в нижегородском водоеме. Но позднее стало известно, что брат пропавшей Галины Соколовой ездил на опознание. "Это не она", - сообщалось в комментарии.

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