Нижегородец задержан по подозрению в причастности к исчезновению Галины Соколовой Происшествия

Нижегородец задержан по подозрению в причастности к исчезновению Галины Соколовой. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что волонтеры ищут пропавшую в Нижнем Новгороде Галину Соколову. Её местонахождение было неизвестно с 13 июля. Галине Соколовой 30 лет.

Ее розыском занимались несколько поисково-спасательных отрядов региона, информация о поиске размещена в соцсетях.

Сегодня, 20 июля, суд рассматривает ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого 1984 года рождения. Об избрании меры пресечения будет известно позднее.

Добавим, что в официальной группе поискового отряда участники сообщества предположили, что исчезновение Галины Соколовой может быть как-то связано с обнаружением тела девушки со связанными руками и ногами в нижегородском водоеме. Но позднее стало известно, что брат пропавшей Галины Соколовой ездил на опознание. "Это не она", - сообщалось в комментарии.