Президент одобрил пакет законов "Единой России" о народном бюджетировании Политика

Президент России Владимир Путин подписал два федеральных закона, создающих правовую основу для развития практики реализации проектов инициативного ("народного") бюджетирования нa муниципальном уровне. Соответствующие документы опубликованы нa официальном интернет-портале правовой информации, сообщили в НРО партии.

Как ранее отмечал один из авторов законопроекта, председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, одобренные нормы станут действенным инструментом упрочнения доверия между властью и гражданами, активного вовлечения населения в решение актуальных вопросов на местах". Он напомнил, что при подготовке законопроекта ко второму чтению единороссы учли мнение регионов. "Практика применяется в 68 регионах, а задача законопроекта – распространить норму на все субъекты России", - пояснил он.

В частности, первый документ вносит изменения в закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", которые позволят гражданам определять, нa что потратить средства местного бюджета в первую очередь. Жители смогут участвовать в разработке инициативных проектов, направленных на решение местных проблем, имеющих для них приоритетное значение. После общественного обсуждения эти проекты будут вноситься в местную администрацию, причем обязательным элементом станет общественный контроль за их реализацией.

Инициатором внесения такого проекта может выступить группа численностью не менее десяти человек, достигших 16 лет, но муниципальным образованиям предоставляется право уменьшать ее минимальную численность. До внесения проекта в местную администрацию он должен быть рассмотрен и обсужден на сходе, собрании или конференции граждан. В случае внесения в администрацию нескольких проектов, в том числе с постановкой аналогичных приоритетных проблем, их отбор будет осуществляться на конкурсной основе.

Второй закон вносит изменения в Бюджетный кодекс, которые наделяют Минфин России полномочиями осуществлять методическое обеспечение планирования и исполнения расходов региональных и местных бюджетов на реализацию таких инициативных проектов и формирования информации о соответствующем бюджете в доступной и понятной для граждан форме.

Кроме того, каждому инициативному проекту с 1 января 2021 года будет присваиваться уникальный код классификации расходов бюджетов. Добровольные платежи юридических и физических лиц для реализации таких проектов будут относиться к неналоговым доходам бюджетов и направляться только на реализацию инициатив жителей о решении конкретных вопросов местного значения.

Напомним, что подобная практика уже работает в Нижегородской области. Благодаря этому люди решают важные для себя вопросы местного значения - строительство дорог и тротуаров, детских и спортивных площадок, благоустройство парков и скверов.

Как ранее отметил губернатор Нижегородской области, секретарь НРО партии "Единая Россия" Глеб Никитин, реализация в масштабах всей страны принципов "народного" бюджетирования будет способствовать выполнению задачи по усилению муниципальной власти, которую поставил Президент Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию.

"Реализация принципов "народного" бюджетирования на уровне страны будет иметь серьезное значение для развития местного самоуправления и регионов России в целом", – подчеркнул глава региона.

По словам Глеба Никитина, Нижегородская область является "пионером" в вопросе привлечения граждан к определению приоритетных проектов.

"Мы реализовали два крупных цифровых проекта "Вам решать" и "GolosZa". В Уставе области законодательно было закреплено право граждан на распределение бюджета. Практика показывает, что к проектам, которые выносились на голосование, особо пристальное внимание", – отметил он.

Законопроект о народном бюджетировании ранее был принят Госдумой в III чтении и одобрен Советом Федерации. Документ внесли в Госдуму вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак, руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов и член Совета Федерации Олег Мельниченко.