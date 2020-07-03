Нижний сегодня: главные события дня Общество

Стала известна стоимость проезда по будущей магистрали Москва-Нижний Новгород-Казань

Цена проезда по всей новой трассе Москва-Казань для легковых автомобилей составит около 1,6 тысячи рублей, или 2,5 рубля за километр. При этом планируется ввести скидки для водителей, использующих бесконтактную оплату.

Грозовые ливни с сильным ветром надвигаются на Нижний Новгород

До конца дня в Нижнем Новгороде и области ожидаются грозы. Помимо грозы, на город надвигается ливень и ветер, порывы которого будут достигать 18 м/с.

Заболеваемость COVID-19 в Нижнем Новгороде продолжает оставаться самой высокой в регионе

По данным на 21 июля в Нижегородской области зарегистрировано 16 299 жителей, у которых подтвержден коронавирус, при этом жителями Нижнего Новгорода являются почти половина из них — это 10 610 человек, это на 82 человека больше, чем день назад.

"Нижегородское Заволжье" претендует на создание нового туристического кластера

"Нижегородское Заволжье" и "Рогожский парк" участвуют во всероссийском конкурсе по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма в России.

Полиция ищет причастных к возгораниям деревянных домов в центре Нижнего Новгорода

Поводом к возбуждению уголовного дела стала серия возгораний домов по ул. Шевченко (2 дома) и по ул. Малая Ямская (2 дома) Нижегородского района, отнесенных к объектам культурного наследия региона.

Поезд Нижний Новгород – Адлер будет курсировать ежедневно с 1 августа

Периодичность увеличилась в связи со спросом на это направление.

Ученые спрогнозировали паводки в Нижегородской области

По оценкам ученых, паводки произойдут в период с 20 по 27 июля.

Количество авиарейсов из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург увеличилось до пяти в неделю

Со 2 августа авиарейсы в северную столицу запускает компания "РусЛайн", которая будет выполнять перелеты два раза в неделю по вторникам и воскресеньям на воздушных судах CRJ-200.