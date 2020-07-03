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Культура и отдых

Выставка "Дом для банка" открылась на Московском вокзале в Нижнем Новгороде

23 июля 2020 11:16  [112] Культура и отдых

Фотовыставка "Дом для банка" открылась на железнодорожном вокзале "Нижний Новгород". Как сообщили в пресс-службе Волго-Вятского ГУ Банка России, выставка работает до 31 августа.

История строительства банковских зданий в России тесно связана не только с историей, но и с развитием экономики и финансов. Исследователи архитектуры считают банковские здания отдельным направлением зодчества. Каждое из них несет в себе целый пласт информации. В их архитектуре, внешнем и внутреннем убранстве отражены художественные вкусы эпохи, особенности города или района, где они расположены.

На фотографиях, представленных на выставке, запечатлены здания – памятники истории и культуры федерального, регионального и местного значения, в которых в настоящее время располагаются учреждения Центрального банка Российской Федерации.

Экспозиция будет интересна посетителям из разных городов. В ней рассказывается об архитектурных особенностях банковских зданий в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Уфе, Саратове, Волгограде, Казани, Ярославле, Астрахани, Курске, Орле, Оренбурге, Ростове-на-Дону, Сортавале и Нижнем Новгороде.

Выставка расположена в залах ожидания на втором этаже вокзала. Вход свободный для всех желающих при соблюдении необходимых мер эпидемиологической безопасности.

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