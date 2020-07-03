"Областной бюджет 2019 года исполнен успешно", - Александр Шаронов Экономика

Депутаты комитета Законодательного собрания Нижегородской области по бюджету и налогам на дистанционном заседании 23 июля рассмотрели проект закона "Об исполнении областного бюджета за 2019 год", внесенный губернатором. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

С докладом по данному вопросу выступила министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима. Она обратила внимание, что объем доходной части областного бюджета вырос по сравнению с 2018 годом на 11,3% - до 179,5 млрд рублей.

"33,4 млрд рублей из этой суммы – это средства федерального бюджета, которые были направлены в том числе и на реализацию национальных проектов (15,5 млрд рублей). Всего из областного и федерального бюджета на нацпроекты было направлено 23,1 млрд рублей. Отмечу, что исполнение нацпроектов в расходной части оказалось выше среднероссийского показателя и показателя по ПФО", - рассказала Ольга Сулима.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета поступили в сумме более 146 млрд рублей, по сравнению с 2018 годом налоговые и неналоговые поступления увеличились на 11,7 млрд или 8,8 % к фактическим поступлениям 2018 года.

Расходы областного бюджета за 2019 год исполнены в сумме 179 млрд рублей.

При принятии бюджета на 2019 год был предусмотрен дефицит в сумме 11,4 млрд рублей. Фактически при исполнении бюджета за 2019 год сложился профицит областного бюджета в сумме 518 млн рублей.

"Областной бюджет 2019 года исполнен успешно, прошлый год Нижегородская область закончила на повышении кредитных рейтингов субъектов РФ. При этом события, которые происходят в экономике в текущем году, не привели к снижению этих рейтингов. Кредитные рейтинги Нижегородской области, которые были повышены в 2019 году, подтверждены во втором квартале 2020 года, уже в новых условиях пандемического кризиса рейтинговыми агентствами. Это определенный сигнал", - отметил председатель комитета Законодательного Собрания по бюджету и налогам Александр Шаронов.

"Оценки по ожидаемым потерям областной экономики и областного бюджета, которые мы мониторим в режиме реального времени, сейчас с ослаблением ограничительных мер и возвращением большинства хозяйствующих субъектов к более-менее нормальному режиму работы, снижаются. Это тоже позитивный сигнал. Нижегородская область справляется с кризисом лучше, чем многие регионы, в том числе крупные, например, Татарстан, Московская область", - подчеркнул Александр Шаронов.

Проект закона "Об исполнении областного бюджета за 2019 год" рекомендован к принятию в двух чтениях на заседании Законодательного собрания 30 июля.

Напомним, нижегородское минимущества перевыполнило план по доходам в бюджет.