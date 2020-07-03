Экономист банка "Открытие" Максим Петроневич прокомментировал ожидания по ключевой ставке ЦБ РФ Бизнес

"По итогам предстоящего 24 июля заседания совета директоров Банка России ожидается снижение ключевой ставки на 25-50 б.п. до уровня 4,0-4,25%. Этому будут способствовать сохранение отрицательной динамики основных макропоказателей, стабильность на финансовых рынках, а также медленное ускорение инфляции, годовые темпы которой составляют около 3,3-3,4% г/г", - считает старший экономист Аналитического управления банка "Открытие" Максим Петроневич.

"Основной интерес в отношении заседания вызывает пресс-релиз и последующая пресс-конференция главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, где регулятор может раскрыть свое видение в отношении уровней нейтральной ставки, динамики ключевой ставки до конца года и возможности ее снижении ниже целевого уровня инфляции", - добавил он.

"Снижение ставки обусловлено, прежде всего, преобладанием негативного макроэкономического фона, несмотря на появление позитивных факторов. Улучшение динамики входящих финансовых потоков на протяжении двух недель, мониторинг которых проводит Банк России, и их выход на +5% к уровню 2019 года вновь сменилось заметным спадом на неделе с 6 по 10 июля: индекс вновь опустился на уровень -10%. Это лучше показателей за первые три недели июня, когда значение индекса колебалось около -15%, но не свидетельствует о резком улучшении ситуации. Улучшение ситуации на неделях с 22 по 26 июня и с 29 по 3 июля могло быть вызвано дополнительными выходными днями и поэтому неустойчивым", - рассказал экономист.

"Промышленное производство в июне в целом сократилось на 9,4% г/г, темпы падения практически не изменились по сравнению с маем, когда был зафиксирован спад на 9,6% г/г. Как и в мае, в июне существенный вклад внес сектор добычи полезных ископаемых: в связи с ограничениями добычи нефти спад составил 14,2% г/г против 13,5% г/г в мае. Спад в обрабатывающих производствах уменьшается медленно: падение выпуска в июне составило 6,4% г/г после 7,2% г/г в мае и 10% г/г в апреле. В то же время необходимо отметить, что широкий перечень отраслей вернулся к состоянию роста, заметный спад показывает только автомобильная отрасль и отрасли инвестиционно-строительного назначения. Розничный товарооборот в июне продемонстрировал заметную коррекцию – падение замедлилось с 23,2% г/г в апреле и 19,2% г/г в мае до 7,7% г/г", - напомнил Максим Петроневич.

"Годовой прирост уровня потребительских цен также остается на уровне ниже целевого уровня – около 3,3-3,4% г/г, однако его уровень продолжает пусть медленно, но расти. Текущая динамика инфляции демонстрирует признаки возможной временной стабилизации около целевого уровня, и этот факт может выступать в пользу более осторожного шага снижения ключевой ставки. В мае-июне 2020 года среднемесячный прирост цен составил 0,22% м/м; однако динамика базового индекса в методологии Открытия Research - с исключением сезонности, сезонных и регулируемых товаров и услуг - стабилизировалась на уровне 0,32% м/м или 4,0% в годовом выражении, то есть на целевом уровне", - пояснил специалист.

"Рост общего уровня цен за первые 20 дней июля, согласно оперативным данным Росстата, составил 0,4%; с поправкой на индексацию тарифов и снижение цен плодоовощной продукции это позволяет предположить как минимум сохранение текущей динамики базового индекса на уровне целевой инфляции. Так, в июле 2018 года при более значительной индексации тарифов ЖКХ и приросте цен за полный месяц в размере 0,3%, прирост базового индекса составил 0,32%. Сравнение с июлем 2019 года не вполне релевантно: тогда из-за увеличения НДС индексация тарифов происходила в два этапа – в январе и в июле", - рассказал старший экономист Аналитического управления банка "Открытие".



"Дополнительным фактором более осторожного снижения ключевой ставки, помимо текущей динамики инфляции, в теории, должен выступать риск сокращения притока рублевых депозитов населения в банковскую систему по мере снижения уровня ставок. Однако по итогам июня месячные темпы роста депозитов населения в рублях с исключением сезонности и прироста средств по счетам эскроу, наоборот, выросли и достигли уровня 0,9% м/м – вблизи верхней границы нормального интервала 0,5-1%", - продолжил он.

"Преобладание негативной макроэкономической динамики, стабильность на финансовом рынке и сохранение притока средств населения в банковскую систему позволяет продолжить снижение ключевой ставки. Сопоставление с другими развивающимися странами, в том числе БРИКС, свидетельствует о сохранении более высокого уровня номинальных и реальных ставок денежного рынка в России. В большинстве развивающихся стран с низким уровнем инфляции, кроме Мексики, Индонезии и Колумбии, ставки денежного рынка относительно целевого уровня инфляции находятся на отрицательном уровне. В России этот уровень составляет около +0,3%", - подытожил Максим Петроневич.