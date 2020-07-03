"ЭнергосбыТ Плюс" устанавливает узлы учета тепловой энергии и ГВС в Дзержинске и Кстове Общество

Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" продолжает принудительную установку узлов учета тепловой энергии и ГВС в Дзержинске и Кстове. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Работы проводятся в рамках исполнения федерального закона об энергосбережении (№261-ФЗ от 23.11.2019 года) в жилых и нежилых зданиях, где есть техническая возможность установки прибора учета и собственники которых до 1 января 2019 года не выполнили данную работу. При этом, согласно действующему законодательству, собственники данных объектов должны оплатить расходы ресурсоснабжающей организации на установку приборов учёта.

Монтаж узлов учета начался в мае. Работы проводились в подвальных помещениях многоквартирных домов (МКД), нежилых зданий и в тепловых пунктах. К настоящему времени в Дзержинске и Кстове установлено более 60 узлов учета тепловой энергии и ГВС. Всего до конца года планируется установить 199 таких приборов. Предварительный список объектов, где будут установлены узлы учета, размещен на сайте Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс".

В текущем году собственникам жилых помещений в многоквартирных домах Дзержинска и Кстова, где будут установлены новые приборы учета тепловой энергии и ГВС, в квитанции за отопление и горячую воду будет включена дополнительная строка "Установка ОПУ". Стоимость каждого ОПУ будет распределяться между всеми собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах исходя из их доли в праве общей собственности на общее имущество: отношение площади квартиры к сумме площадей жилых и нежилых помещений дома. Оплата расходов может осуществляться как единовременно, так и в рассрочку сроком до 5 лет с уплатой процентов за предоставление рассрочки, не превышающих действующую на дату начисления ставку рефинансирования Центрального банка РФ.

Собственники нежилых помещений, где будут установлены узлы учета, должны будут оплатить расходы на установку на основании выставленного счета единовременно.

Обслуживание данных узлов учета будут осуществлять собственники помещений, если счетчик установлен в многоквартирном доме – управляющие (обслуживающие) организации.