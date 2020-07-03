Депутаты ЗС НО отметили высокий темп строительства транспортной развязки в Ольгино Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области отметили высокий темп строительства транспортной развязки в деревне Ольгино. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

О том, что на объекте наблюдаются высокие темпы работ, для сокращения сроков строительства и они выполняются круглосуточно, стало известно 23 июля в ходе выездного заседания комитета Законодательного собрания по транспорту и дорожному хозяйству.

Участники заседания оценили ход работ по строительству автомобильной дороги. Данная стройка на сегодня является самым масштабным мероприятием нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Протяженность двухуровневой развязки будет почти 1,5 км, включая строительство трехпролетного четырехполосного путепровода длиной 72,3 м. Расчетная скорость движения – 80 км/ч. Работы на развязке в районе деревни Ольгино планируется завершить к 800-летию Нижнего Новгорода. Дорога позволит увеличить максимальную пропускную способность данного транспортного узла до 94 700 авт./сут.

Напомним, что 20 июля на заседании комитета ЗС НО по транспорту и дорожному хозяйству обсуждались обращения жителей, которые касались заторов на данном участке дороги. Автомобилистам особенно сложно преодолеть его накануне выходных. Депутаты приняли решение провести выездное совещание, и на месте обсудить какие дополнительные организационные меры, направленные на увеличение пропускной способности в районе д. Ольгино, можно предпринять.

Как было отмечено в ходе выездного заседания 23 июля, заказчиком совместно с разработчиком проектной документации прорабатывались варианты организации дорожного движения на период производства работ, руководствуясь требованием о минимизации возникновения неудобств участников дорожного движения. Сложившаяся застройка и существующая транспортная сеть не позволяют предусмотреть дополнительные пути объезда, в связи с чем был выбран оптимальный вариант введения частичного ограничения движения с уменьшением количества полос движения.

Для снижения транспортной напряженности, связанной с образованием заторов, оптимизирована работа светофоров. Изменены и синхронизированы фазы регулировки смежных светофорных объектов на перекрестке пр.Гагарина и автодороги Ольгино – Б.Ельня и светофорного объекта "пешеходный переход через пр.Гагарина" в районе автобусных остановок д.Ольгино. Для ручного регулирования движения автотранспорта в часы "пик" по просьбе правительства Нижегородской области и депутатов Законодательного Собрания привлечены сотрудники ГИБДД.

"Депутаты сегодня лично увидели, на каком этапе строительства находится трасса, и смогли задать все интересующие вопросы. Сейчас по дороге в сутки проходит до 4 300 машин. Пропускная способность участка уже исчерпана: на подходах возникают систематические заторы. Сегодня мы обсудили меры, которые предпринимаются подрядчиком, чтоб минимизировать неудобства. Нам объяснили, почему нельзя использовать реверсивное движение. Оно заблокирует проезд машин скорой помощи, пожарных машин. Этого допустить нельзя. И тут надо признать, что при строительстве крупных объектов дорожной инфраструктуры невозможно избежать трудностей. Вместе с тем, существующие ограничения носят временный характер", - сказал председатель профильного комитета Владимир Солдатенков.

"Сегодня строительство объекта идет с опережением на месяц. Данная транспортная развязка поможет качественно улучшить дорожную обстановку. Она разделит транспортные потоки богородского и арзамасского направлений и решит проблему пробок на выезде из Нижнего Новгорода со стороны проспекта Гагарина. Машины смогут двигаться быстрее, а это улучшит не только транспортную, но и экологическую обстановку. В свою очередь, депутаты Законодательного собрания будут держать данный вопрос на контроле. С этой целью по инициативе комитета будут регулярно проводиться выездные мероприятия с участием депутатов регионального парламента, представителей правительства Нижегородской области, подрядных организаций для оценки хода строительства", - добавил он.

"Нормальное функционирование промышленных, сельскохозяйственных предприятий, торговли невозможно без развития транспортной инфраструктуры. Строительство многоуровневой транспортной развязки в районе деревни Ольгино имеет огромное значение для экономического роста и повышения конкурентоспособности региональной экономики. Строящаяся транспортная система создаст условия для повышения производительности труда в силу более полного и экономичного использования как коммерческого, так и личного автомобильного транспорта. В конечном итоге реализация данного проекта позволит достичь темпов социально-экономического развития региона, заложенных в Стратегии развития Нижегородской области до 2035 года", - пояснил председатель комитета по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма Олег Лавричев.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ранее говорил, что транспортную развязку планируется построить раньше предусмотренных контрактом сроков.

По контракту развязку должны построить к октябрю 2021 года, но власти договорились с подрядчиком о возведении объекта ко времени празднования 800-летия Нижнего Новгорода, который празднуется в конце лета 2021 года.

Напомним, что во время строительства развязки в Ольгино полностью движение на трассе закрывать не будут. По информации подрядчика, в конце мая – начале июня будет ограничено движение в направлении Богородска: для строительства эстакады перекроют одну из четырех имеющихся полос движения.

Развязка разделит транспортные потоки из богородского и арзамасского направлений и решит проблему пробок на выезде из Нижнего Новгорода со стороны проспекта Гагарина.

По имеющейся дороге в сутки проходит до 4 300 машин. Пропускная способность участка дороги сейчас исчерпана: на подходах возникают систематические заторы, достигающие 850 метров.

Протяженность новой дороги составит около 1,5 км; расчетная скорость движения по ней составит 80 км/ч. Когда развязка будет построена, из Богородска в Нижний Новгород транспорт будет двигаться по верхнему уровню, не пересекаясь с машинами арзамасского направления.

Цена контракта на строительство развязки составила 1,757 млрд рублей.