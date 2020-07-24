"Диктант Победы" пройдет на крупных промышленных предприятиях в "Городах трудовой доблести" Политика

Фото: НРО партии "Единая Россия"

"Диктант Победы" пройдет на крупных промышленных предприятиях в "Городах трудовой доблести". Как сообщили в НРО партии "Единая Россия", список площадок для проведения акции будет расширяться.

Сегодня, 23 июля, в оргкомитет проекта подано свыше 6,5 тысяч заявок. Среди них, например, промышленные предприятия в городах трудовой доблести, которые в военные годы обеспечивали фронт необходимой продукцией, техникой и боеприпасами. Среди партнеров акции – Российское географическое общество. Также в проекте в этом году участвуют Минобороны, МВД и Росгвардия. Ведомства организуют площадки в воинских частях, профильных учреждениях образования и на военных объектах, в том числе за пределами России.

"Мы готовы ко всем инициативам по организации площадок, которые могут стать визитной карточкой акции", — сказал заместитель секретаря Генсовета "Единой России", координатор партпроекта "Историческая память" Александр Хинштейн.

"Диктант Победы" в этом году пройдет 3 сентября. Его включили в перечень основных мероприятий, приуроченных к Году памяти и славы. Масштабы акции по сравнению с прошлым годом увеличатся в разы.

Организаторы планируют открыть не менее 7 500 площадок для проведения "Диктанта Победы". Они появятся в каждом населенном пункте России, где живет больше пяти тысяч человек. Также места проведения акции будут организованы в символичном для юбилейного года числе стран — в 75 зарубежных государствах.

Организаторы рассчитывают, что без учета тех, кто решит пройти тест на знание истории Великой Отечественной войны онлайн, в акции примут участие более полумиллиона человек. Для сравнения — в 2019 году в общей сложности открыли 1 373 площадки, их посетили 105 тысяч человек, еще 48 тысяч написали тест онлайн.

Изменится и сам формат теста — вместо 20 вопросов будет 25. Пять из них будут связаны с территориальной спецификой – федерального округа России или конкретной страны, где "Диктант Победы" проводится.

Подготовиться к нему можно будет при помощи онлайн-тестов на официальном сайте проекта диктантпобеды.рф. Один из них уже опубликован. В нем содержатся девять вопросов, подготовленных совместно с экспертами из Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ).

"Тестовые вопросы перекликаются с итоговым заданием "Диктанта Победы". Пока это только первый из серии тестов — все они вскоре появятся на сайте и в официальных аккаунтах акции в социальных сетях. Пройдя их, участники акции смогут подготовиться к написанию диктанта. Все, что для этого нужно — зайти на сайт и ответить на предложенные вопросы", — сказал Александр Хинштейн.

Зарегистрироваться для участия в акции также можно на официальном сайте проекта диктантпобеды.рф. и в специальном приложении, которое уже доступно на цифровых площадках. Здесь же можно будет получить электронный диплом участника "Диктанта Победы". По согласованию с Минпросвещения высокие результаты будут засчитывать при поступлении в вузы.

Депутат Государственной Думы РФ, региональный координатор партийного проекта "Историческая память" Вадим Булавинов сообщил, что в этом году акция охватит все без исключения муниципалитеты Нижегородской области.

"Несмотря на то, что из-за пандемии мы не смогли провести "Диктант Победы", как планировали накануне 9 мая, мы обязательно его проведем. В этом году акция охватит все без исключения муниципалитеты Нижегородской области. Планируется, что акция пройдет на 115 площадках. Напомню, в прошлом году, когда проект состоялся впервые, площадок было шесть, в нем приняли участие около двух тысяч человек. На этот раз написать диктант можно будет в 104 школах, также откликнулись многие высшие учебные заведения, в том числе в Арзамасе, Дзержинске и Сарове. Например, самая большая площадка будет в Нижегородском государственном университете им. Н.И.Лобачевского, ее вместимость порядка 350 человек. Если позволит эпидемиологическая ситуация, принять участие в акции очно смогут более 15 тысяч нижегородцев. Уверен, что и онлайн-участников будет тоже в разы больше", - отметил координатор проекта.

"Хорошо, что такие акции, как "Диктант Победы" становятся традицией. Ведь во время написания диктанта мы не просто вспоминаем исторические даты, события, имена. Мы сохраняем нашу историческую память, не позволяем искажать правду о своей стране и ее героях, передаем будущим поколениям эти знания, гордость за нашу Великую Победу и свое Отечество", - подчеркнул Вадим Булавинов.

Ранее сообщалось, что Нижнему Новгороду будет присвоено звание "Город трудовой доблести".