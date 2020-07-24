Реверс на трассе М-7 по мосту через Кудьму переносится на более поздний срок

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Запланированное на 27-30 июля введение реверсивного режима на мосту через Кудьму по трассе М-7 "Волга" переносится на более поздний срок. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород.
Ранее сообщалось, что в эти дни на мосту будет организован реверс 23 июля, а также с 27 по 30 июля. Необходимость в этом возникла из-за внеплановых гарантийных работ. Сейчас в ФКУ Упрдор сообщают, что подрядная организация выполнила запланированные на эти дни работы 22 и 23 июля, поэтому 27-30 июля ограничения на мосту вводится не будут.
Таким образом, в пятницу 24 июля, а также в выходные дни 25 и 26 июля движение по мосту будет идти в обе стороны. Однако, возможно кратковременное сужение проезжей части.
"О датах ограничений сообщим дополнительно", - пояснили в ФКУ Упрдор.
Ранее была представлена карта, где показан участок, на котором будет вводиться ограничение движения.
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