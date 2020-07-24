Реверс на трассе М-7 по мосту через Кудьму переносится на более поздний срок Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Запланированное на 27-30 июля введение реверсивного режима на мосту через Кудьму по трассе М-7 "Волга" переносится на более поздний срок. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород.

Ранее сообщалось, что в эти дни на мосту будет организован реверс 23 июля, а также с 27 по 30 июля. Необходимость в этом возникла из-за внеплановых гарантийных работ. Сейчас в ФКУ Упрдор сообщают, что подрядная организация выполнила запланированные на эти дни работы 22 и 23 июля, поэтому 27-30 июля ограничения на мосту вводится не будут.

Таким образом, в пятницу 24 июля, а также в выходные дни 25 и 26 июля движение по мосту будет идти в обе стороны. Однако, возможно кратковременное сужение проезжей части.

"О датах ограничений сообщим дополнительно", - пояснили в ФКУ Упрдор.

Ранее была представлена карта, где показан участок, на котором будет вводиться ограничение движения.