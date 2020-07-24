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Культура и отдых

День ВМФ без фонтанов: нижегородцев приглашают посетить онлайн московский Музей Победы

26 июля 2020 11:39  [243] Культура и отдых

Фото: С сайта московского Музея Победы

Московский "Музей Победы" подготовил специальную онлайн-программу ко Дню ВМФ, которую смогут посмотреть и нижегородцы. Об этом сообщает пресс-служба музея.

26 июля 2020 года все желающие смогут "побывать" на площадке ВМФ.

На YouTube-канале музея в этот день разместят новую онлайн-экскурсию. Гид расскажет экскурсантам о самых ярких страницах истории советского флота. Участники увидят вооружение и боевую технику 1940-х годов: башенные артиллерийские установки береговой обороны, автоматические и зенитные корабельные орудия, которые защищали советские базы от нападения вражеских самолетов в годы Великой Отечественной войны.

Онлайн-гостям объяснят, как устроены морская железнодорожная установка ТМ-3-12, рубки подводных лодок Л-3 и Щ-307, а также торпедный катер "Комсомолец" проекта 123-бис.
Самые маленькие посетители познакомятся с историей Военно-морского флота в ходе аудиоспектакля "Сказка о корабле и юнге" и мастер-класса "Смелый кораблик".

Кроме того, на сайте музея откроется виртуальная выставка "Реликвии Победы". Проект расскажет о судьбе подводной лодки М-60, которая в сентябре 1942 года потерпела крушение в Черном море, подорвавшись на минном заграждении. Онлайн-гости увидят кормовой флаг ВМФ СССР, поднятый с затонувшей подводной лодки. Флаг был передан в дар музею Борисом Кудрявцевым, сыном капитана подлодки Бориса Васильевича Кудрявцева.

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