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Политика

"Когда-то Нижегородская губерния стала одной из первых в стране, где появилась железная дорога", - Глеб Никитин

02 августа 2020 09:12  [71] Политика

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил железнодорожников и ветеранов отрасли с профессиональным праздником. День железнодорожника отмечается в первое воскресенье августа и в 2020 году выпадает на 2 августа.

"Праздник отмечают машинисты и ремонтники, инженеры и диспетчеры, строители и рабочие. Каждый из вас вносит свой вклад в развитие железнодорожного транспорта и обеспечивает его бесперебойную работу.

Когда-то Нижегородская губерния стала одной из первых в стране, где появилась железная дорога. Это отразилось и на экономическом росте, на развитии инфраструктуры, позволило создать новые рабочие места и построить уникальные архитектурные объекты, которые и сейчас являются гордостью Нижегородской области. Все это можно сказать и про нынешнюю деятельность железной дороги.

Коллективы предприятий железнодорожного транспорта выполняют очень важную социальную миссию – соединяют поселки и города, регионы и страны. Благодаря вашему ежедневному труду сотни тысяч людей выбирают железнодорожный транспорт как самый надежный и безопасный.

Особые слова признательности и благодарности ветеранам, многие из которых по-прежнему в строю и передают свои знания молодежи. Уверен, что опыт и традиции, накопленные поколениями наших железнодорожников, позволят успешно решить все задачи, которые стоят перед отраслью.

Спасибо вам за преданность профессии, энергию и энтузиазм! Счастья и здоровья вам и вашим близким!" – отмечается в поздравлении.

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