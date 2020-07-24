Наталья Назарова проверила реализацию нацпроектов в Богородске Политика

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Депутат Государственной Думы РФ, член фракции "Единой России" Наталья Назарова вместе с министром образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергеем Злобиным осмотрела новую среднюю образовательную школу в Богородске с индивидуальной блочной газовой котельной, которая была построена в рамках нацпроекта "Образование". Об этом сообщили в НРО партии.

В здании размещены кабинеты химии, физики, биологии, а также два спортзала и современная библиотека с обширными фондами, в том числе на цифровых носителях. В учреждении созданы все комфортные условия для работы учителей и для развития детей. Поступило 620 заявок от желающих пойти именно в эту школу, из них 150 - в первый класс.

"Техническое оснащение, возможности для учеников и учителей — все в этой школе на таком уровне, что она без преувеличения превосходит школы Нижнего Новгорода. Оборудование здесь такое, что подобное трудно найти даже в учреждениях высшего и среднего профессионального образования. Есть все для робототехники, рукоделия, занятия вокалом, во дворе школы установлены уличные тренажеры. Искренне рада, что в Нижегородской области появилась новая современная школа", - сказала Наталья Назарова.

В этот же день парламентарий посетила объекты, которые благоустраиваются в рамках партийного проекта "Городская среда" и нацпроекта "Жилье и городская среда". В частности, озеро Кабацкое и территорию у Крутой горы. На последнем объекте уже очищены от лишних кустарников и корней деревьев склоны горы. Завозятся земля, гравий и песок для строительства тротуаров и парковки. На берегу, где находится ограждение завода имени Юргенса, готовится основание для создания пешеходной зоны. По тротуару длиной 700 м, выложенному брусчаткой, можно будет дойти до горы прямо со стороны улицы Ленина, не делая большой крюк по улицам Полевой и Ванцетти, добавили в НРО партии.