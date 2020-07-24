Нижегородское правительство рассматривает вопрос открытия фитнес-клубов Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородское правительство рассматривает вопрос открытия фитнес-клубов. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на своей странице в соцсети Instagram.

В ответ на многочисленные вопросы жителей региона о возобновлении работы спортивных учреждений, губернатор заявил, что конкретную дату назвать не может, но вопрос находится в процессе обсуждения с Роспотребнадзором.

"Коэффициент эпидемии пока чуть ниже 1, к сожалению", - напомнил Глеб Никитин.

Ранее глава региона заявлял, что при открытии фитнес-клубов необходимо прийти к компромиссу. "Главное в этой работе - последовательность. Самое плохое - открыть и снова закрыть. Предприниматели потратятся на запуск и не получат никакой отдачи. Поэтому нужно еще немного терпения", - пояснил глава региона.

Напомним, 24 июля свои тренировки возобновили детско-юношеские спортивные команды. По данным на 22 июля в Нижегородской области тренировочный процесс возобновили 80 учреждений отрасли физической культуры и спорта.

Им разрешили работать с очным присутствием занимающихся до трех человек в закрытых помещениях и до семи человек - на открытых площадках с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метра.

Добавим, что по данным на 28 июля в регионе зарегистрировано 23 335 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 163 случая заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки.