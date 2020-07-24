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Общество

Депутаты Думы Нижнего Новгорода поддержали передачу четырех горевших ОКН в областную собственность

28 июля 2020 15:37  [51] Общество

Фото: Дима Четыре (ул.Малая Ямская, 23/19)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты комиссии по имуществу и земельным отношениям Думы Нижнего Новгорода поддержали передачу четырех горевших ОКН в областную собственность. Решение рекомендовать Гордуме рассмотреть этот вопрос было принято на заседании 28 июля 2020 года.

Речь идет о домах по адресам: ул.Шевченко, 13; ул.Шевченко, 17; ул.Малая Ямская, 19 и ул.Малая Ямская, 23/19. Пожары произошли весной этого года. Также в областную собственность будет передан дом №49/6 по ул.Студеная, (главный дом усадьбы крестьянина Дом Седова). Всего пять домов.

Как пояснила председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации Нижнего Новгорода Светлана Помпаева, дома будут восстановлены к 800-летию. Документы на консервацию этих объектов уже готовы. Также есть программа восстановления, которая сейчас находится на согласовании в правительстве.

Решение о передаче объектов будет принято на внеочередном заседании Гордумы 29 июля. 

О планах реставрации ОКН к 800-летию Нижнего Новгорода можно прочитать здесь.

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