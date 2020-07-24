Новую систему обеззараживания воды устанавливают на Ново-Сормовской станции Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Новую систему обеззараживания воды устанавливают на Ново-Сормовской станции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Темпы строительства проверил исполняющий полномочия главы Юрий Шалабаев.

Ново-Сормовская водопроводная станция является самой крупной в городе, она обеспечивает питьевой водой практически всю заречную часть Нижнего Новгорода.

"Действующая станция обеззараживания была введена в эксплуатацию 27 лет назад и по классификации относится к опасным объектам. На ней используется устаревшее оборудование, она требует ежедневного ухода и большого количества персонала. Новая станция полностью автоматизирована, ее работа будет строиться на основе мембранных биполярных электролизеров. Исходным сырьем для новой станции станет поваренная соль высшего качества "Экстра", она нетоксична и пожаро- и взрывобезопасна", - пояснил генеральный директор АО "Нижегородский водоканал" Николай Николюк.

Современная технология обеззараживания речной воды с помощью мембранных биполярных электролизеров позволит уйти от использования жидкого хлора. Сдача объекта планируется уже в четвёртом квартале текущего года.

Новый, экологически безопасный способ очистки используется во многих городах Европы, в России Нижний Новгород стал одним из первых городов, внедряющих этот метод. Хлор, полученный электрохимическим способом с помощью установок обеззараживания воды МБЭ на основе мембранного электролизера, обладает повышенными бактерицидными свойствами, а его действие более длительно, пояснили в водоканале.

На сегодняшний момент готовность объекта составляет 85%, после завершения строительства старая хлораторная будет ликвидирована.

Кроме того, две новые станции очистки водопроводной воды начнут работать в нагорной части Нижнего Новгорода в начале августа. Новое оборудование предварительной аммонизации воды установлено на водопроводных станциях Слудинская и Малиновая гряда. Завершаются пуско-наладочные работы.

СПРАВКА:

Ново-Сормовская водопроводная станция является самой мощной водопроводной станцией в Нижнем Новгороде. Введена в эксплуатацию в 1958 году. Станция обеспечивает подачу воды в большую часть заречной части города: в Сормовский, Московский, Канавинский, частично Ленинский и Автозаводский районы. Проектная производительность станции — 380 000 м3/сутки, фактическая — 267 000 м3/сутки.

Водозаборные сооружения расположены на реке Волга, в 13 км выше устья реки Ока. Существующая хлораторная Ново-Сормовской водопроводной станции предназначена для получения хлорной воды, используемой для обеззараживания питьевой воды, а также для дезинфекции отдельных сооружений станции при их очистке (резервуары чистой воды, фильтры, отстойники).